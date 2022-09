Stel je vraag over de stijgende prijzen en energierekening aan burgemeester Halsema

Aanstaande vrijdag is burgemeester Halsema weer te gast bij AT5 voor het tweewekelijkse Gesprek met de Burgemeester. Het zal dan gaan over de sterk stijgende prijzen van energie en andere boodschappen en wat dat betekent voor Amsterdammers de komende maanden.

Heb je een vraag aan de burgemeester over alle gestegen kosten, wat dat betekent voor jouw situatie, of wat de gemeente kan doen om de effecten van de koopkrachtcrisis te verzachten, dan kan je die vraag mailen naar [email protected] . We leggen een selectie van de vragen aan haar voor.

Middenstanders in het nauw door stijgende gasprijzen: "Gaan we straks dan 35.000 euro betalen?"

