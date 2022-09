Fotograaf Boris Suyderhoud maakte complete interieurs met grofvuil uit de stad

Op de foto's die hij daarvan maakte, is te zien wat Suyderhoud allemaal bij elkaar scharrelde: van een knusse zithoek in de Staatsliedenbuurt tot een deftige eetkamer langs een kruispunt in Bos en Lommer. Het verbaasde Suyderhoud hoeveel hij tussen het grofvuil kon vinden. "En er is zoveel in goede staat. Dat laat eigenlijk wel weer zien wat mensen aan waarde zien in spullen. Het is makkelijk om iets weg te gooien en wat nieuws kopen."

Neerploffen op de bank

Ook op het terrein zelf staat een door Suyderhoud ingerichte huiskamer. Wanneer hij erover begint, zijn daar net twee bezoekers op de bank neergeploft. "Het was ook een beetje met de gedachte dat mensen er gebruik van zouden gaan maken; dat het een eigen leven zou gaan leiden. Dat gaan goed, zo te zien."

De expositie van Suyderhoud, die In/Out heet, is nog tot en met 1 oktober te zien.