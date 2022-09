Kale en Kokkie hopen op punt tegen Liverpool en doen oproep aan Ihattaren: 'Willen met je praten'

Ajax is de laatste weken in topvorm. De ploeg van Alfred Schreuder heeft in de competitie nog geen punt laten liggen. De Champions League-wedstrijd tegen Liverpool lijkt op het perfecte moment te komen, want met de Engelse topclub gaat het juist niet bepaald lekker. Toch durven Kale en Kokkie nog niet te denken aan een overwinning.

Liverpool is de tweede tegenstander die Ajax in de groepsfase van de Champions League tegenkomt. Vorige week werd Rangers FC nog van de Arena-mat getikt (4-0), terwijl Liverpool juist een uitglijer maakte. De Engelsen verloren in Italië met 4-1 van Napoli,

Op een overwinning durven Kale en Kokkie alleen nog niet te hopen. Een gelijkspel, dat zou al heel mooi zijn. "Ik maak me geen zorgen", zegt Kokkie. "Maar een gelijkspelletje, daar teken ik ook voor. Als je daar gelijkspeelt, heb je het prima gedaan."

Tadic en Bassey

Tot nu toe is er in ieder geval geen vuiltje aan de lucht van Ajax. Ook het afgelopen weekend, toen Heerenveen met 5-0 aan de kant werd gezet, hebben de twee weer genoten. Met name van Dusan Tadic, die langzaam weer in vorm lijkt te raken. "Hij had weer drie assists", stipt Kale aan. "Hij was weer aanwezig en hij speelde weer als vanouds. Dat mag ook wel een keer weer gezegd worden."

"Er is nog iemand over wie ik me blijf verbazen", zegt Kokkie. "Dat is die Bassey, hè. In de minuten dat hij binnen de lijnen staat is er nog geen tegengoal gevallen. Dat vind ik echt een geweldenaar."

Praten met Mo

Tegen het einde doen Kale en Kokkie nog een oproep aan Mohamed Ihatarren. Hij leek aan het begin van de voorbereiding helemaal terug te zijn, maar verdween daarna alweer snel uit beeld. Ihattaren werd niet ingeschreven voor de Champions League en niemand weet hoe het nu met hem gaat. Kale en Kokkie doen daarom een oproep aan de 20-jarige spelmaker. "Wij willen heel graag met je in gesprek", zegt Kokkie terwijl hij de camera aankijkt. "Even kijken wat er aan de hand is."

"Van Ajax mogen we niet met spelers van het eerste of van de beloften praten. Maar momenteel zit jij bij geen enkele selectie", vervolgt Kokkie. "Dus ik denk dat je van harte welkom bent. Ik denk ook dat je ons wel weet te vinden, of dat je AT5 weet te vinden. Dan kunnen we samen praten, zodat iedereen weet wat er aan de hand is met onze vriend."

Kale en Kokkie spraken Ihattaren ook al eens op het trainingskamp in De Lutte.