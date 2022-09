Ajax leeft in Liverpool toe naar clash op Anfield: "Je moet veel lef en moed hebben"

Op Anfield neemt Ajax het dinsdagavond op tegen Liverpool. Vandaag trainden de Amsterdammers alvast in het beroemde stadion, blikten Alfred Schreuder en Dusan Tadic vooruit en had ook Liverpool-coach Jürgen Klopp het nog even over Ajax.

Er wordt dus gewoon gevoetbald dinsdag, maar zo vanzelfsprekend was dat tot een paar dagen geleden niet. In Engeland ging het namelijk vooral over één ding: het overlijden van koninging Elizabeth. In de Premier League werd er dit weekend om die reden niet gevoetbald en ook het duel Arsenal-PSV van aanstaande donderdag gaat niet door. Toch hield Schreuder er de afgelopen dagen geen rekening mee dat het duel eventueel verplaatst zou worden. "Ik denk dat we het dan wel wat eerder hadden gehoord. Volgens mij was er in het weekend nog wel wat twijfel, maar dat werd al gauw weggenomen."

Twee jaar geleden speelde Ajax ook al tegen Liverpool in de groepsfase van de Champions League. Groot verschil met dat duel tijdens de coronaperiode: nu zijn er wel gewoon supporters bij. Zo'n 2.600 van hen zullen in het uitvak zitten om Ajax aan te moedigen. Wat ze moeten doen om Ajax morgen naar een overwinning te helpen? "Wat ze altijd doen", is Tadic duidelijk. "Ze geven ons energie. Ik vind dat we ongelofelijk goeie fans hebben." Jürgen Klopp Liverpool verkeert niet in de beste vorm op het moment. Zo verloren de Engelsen afgelopen week met maar liefst 4-1 op bezoek bij Napoli. Maar Ajax als favoriet zien voor deze wedstrijd? Zo ver wil Schreuder niet gaan. "Je moet heel veel lef en moed hebben. Dat is het sleutelwoord voor morgen. Als we dat kunnen brengen dan heb je een kans."

Tot slot schoof ook Jürgen Klopp nog even aan in de persruimte van Anfield en ging hij in op de vraag of Ajax tot de top van Europa behoort. "Als je aan Ajax denkt, denk je aan de Champions League. Is het het sterkste team in de Champions League? Ik heb de andere teams nog niet gezien." De wedstrijd tussen Ajax en Liverpool start dinsdag om 21.00 uur. Vanaf 20.15 uur kun je bij AT5 op tv en YouTube weer kijken naar de voorbeschouwing, rustanalyse en nabeschouwing van Studio Jaxie met als gast voetbalschrijver Menno Pot.