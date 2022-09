150 Ajax-fans dreigen de wedstrijd tegen Liverpool te missen. Om het stadion in te kunnen, moeten de uitsupporters eerst tegen legitimatie een fysieke wedstrijdkaart ophalen. Volgens Ajax zijn er nu 2450 van de 2600 kaarten opgehaald. "Of die andere 150 te laat komen of helemaal niet afgereisd zijn, is ons niet bekend", zegt een woordvoerder van Ajax tegen AT5.

Ajax laat weten dat het via de afdeling Fancare contact heeft met enkele supporters die bijna bij het stadion zijn. "We doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat ook zij het duel nog kunnen bijwonen."