Liveblog: Ajax-supporters wisselen kaarten om voor wedstrijd tegen Liverpool

Ajax speelt vanavond in Liverpool de tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van Ajax-trainer Alfred Schreuder won vorige week met 4-0 in de Johan Cruijff Arena gemakkelijk van Rangers FC, terwijl de ploeg van Jurgen Klopp werd geklopt door Napoli met 4-1. Ajax is op jacht naar de tweede overwinning en een goede stap richting overwintering in het miljardenbal.