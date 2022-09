Samen dineren tegen eenzaamheid: "Gaat om het gevoel van samenzijn"

Ruim 15 procent van de Amsterdammers voelt zich chronisch eenzaam. Dat blijkt uit onderzoek van de Gemeente Amsterdam. Van 29 september t/m donderdag 6 oktober is het de week van eenzaamheid. Ontmoetingen staan die week centraal. In Amsterdam Informeert gaan we langs bij Buurzaam Koken in Zuid, een plek waarbij buurtgenoten met elkaar in contact komen.

AT5

Elke maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag wordt er gezamenlijk gegeten bij Buurzaam Koken. Samenzijn staat daarbij centraal. Fransje komt wekelijks eten bij het buurthuis. Deze keer neemt ze haar nicht Paulien Wellinghoff mee. "Ik vind het fijn om hier samen te eten. Dan weet ik ook met wie ze hier de andere dagen eet. Ik denk dat het een hele belangrijke plek is. Je mag hier zijn wie je bent, wat je achtergrond ook is. Samen eten is belangrijk. We kunnen best zelf koken, maar het gaat om het samenzijn", vertelt Paulien.

Het gevoel van eenzaamheid is bij haar tante versterkt tijdens corona, vertelt Paulien. "Tijdens corona is er niets, je maakt niets mee. Er is niemand die iets tegen je vertelt, niemand die je belt. Het is vrij stil op een dag."

Tijdens de Week van Eenzaamheid worden er meerdere activiteiten georganiseerd in de stad. Zo organiseert Oma's Soep bijvoorbeeld een speciaal Oma's Soep Festival op woensdag 28 september. Oma's Soep zet zich in tegen eenzaamheid door jong en oud met elkaar te verbinden. Daarnaast kan je nieuwe mensen leren kennen door samen groenten en bloemen te kweken in Zuid.