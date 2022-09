Energierekening van Merel verdriedubbelt: "Ik ga maar in de slaapkamer wonen"

Het huis dat Merel huurt van de woningbouwcorporatie tocht aan alle kanten. Dat is niet fijn, want door een dwarslaesie voelt ze niet altijd op tijd dat het te koud wordt in huis. Geld om het huis warm te stoken heeft ze nauwelijks.

AT5

Zeventien jaar lang runt Merel van Looi een winkel op de Nieuwezijds Voorburgwal. "Totdat ik op een dag wakker werd en mijn benen niet meer voelde." Een spontane gedeeltelijke dwarslaesie, luidt de diagnose. Na een lange revalidatie probeert ze de winkel nog draaiende te houden, maar Merel komt al gauw tot de conclusie dat het gewoon niet meer gaat. Sindsdien heeft ze dan wel een bijstandsuitkering, thuiszitten doet ze zelden. "Ik ben vrijwilliger bij Helen's Free Food Market, een initiatief hier in Noord. Met eten dat anders weggegooid wordt, geven we zo'n tachtig gezinnen te eten." Aanvankelijk is ze klant van de markt. Inmiddels helpt Merel, van huis uit bouwkundig ingenieur, mee met het inzamelen en de administratie. Al vóór ze de bijstandsuitkering aanvraagt, leeft Merel extreem zuinig. Slim boodschappen doen, weinig en kort douchen en niet te veel gas gebruiken bij het koken en het stoken. Haar energiekosten zijn dan ook laag: 49 euro.

Quote "Ik kan er wel wakker van liggen, het is zo'n gevoel van machteloosheid" Merel van Looi

Merels contract loopt in februari af, wat betekent dat ze vrijwel zeker meer zal gaan betalen. Met de huidige energieprijzen is de schatting dat haar maandbedrag zal verdriedubbelen, naar zo'n 150 euro. "Een stijging van honderd euro. Ik weet gewoon niet waar ik dat vandaan moet halen", zegt Merel. "Ik leef al zo extreem zuinig, mijn opties zijn echt beperkt." Ze zou kunnen overwegen om alleen te stoken in haar slaapkamer. "Nu verwarm ik de woonkamer, maar die is groter. Dus ik denk dat ik dan maar na de slaapkamer ga verhuizen." De enige andere optie die overblijft is te bezuinigen op eten. "Dus meer boterhammen met pindakaas." Met de koude maanden in aantocht maakt Merel zich zorgen over de toekomst. "Ik kan er wel wakker van liggen, ja. Het is zo'n gevoel van machteloosheid." De komende tijd wil Merel met verschillende organisaties de problemen blijven aankaarten bij de politiek en bij woningbouwcorporaties. En ook: kop ervoor en doorbijten. "Huilen helpt niet. Je moet er toch doorheen, je hebt geen keus."