Ook darkstore in Rijnstraat moet sluiten van gemeente

De darkstore van flitsbezorger Getir in de Rijnstraat moet sluiten van de gemeente. Volgens wethouder Reinier van Dantzig past de vestiging in Zuid niet in het bestemmingsplan.

Een controle in de darkstore wees uit dat de Getir-vestiging naar het inzicht van de gemeente niet in de Rijnstraat past. "Dit woon-winkel gebied vraagt om een open uitstraling: toegankelijke winkels waar je in en uit kan lopen", zegt Van Dantzig. “We zien ook hier een vestiging met op de stoep geparkeerde fietsen en de overlast die gepaard gaat met distributie vanuit een relatief klein pand. Flitsbezorging past niet op een dergelijke plek en daarom treden we hier op.”

De darkstore in de Rijnstraat is niet het eerste filiaal van Getir dat op last van de gemeente moet sluiten. Eerder werd een darkstore aan Eerste Jacob van Campenstraat in De Pijp gesloten. Ook darkstores van Zapp en Gorillas moeten van de gemeente dicht.

Een deel van de bedrijven spande een rechtszaak aan tegen de gemeente, maar Van Dantzig wijst erop dat de gemeente in iedere rechtszaak in het gelijk is gesteld. Volgende maand komt de wethouder met een zogenoemd paraplubestemmingsplan, waarin wordt vastgelegd waar vestigingen wel mogelijk zijn. Dat zullen plekken buiten woongebieden zijn, zo zei hij afgelopen vrijdag in AT5's Park Politiek.