Ajax door late goal op Anfield onderuit tegen Liverpool

Ajax is er vanavond net niet in geslaagd om een resultaat te behalen in LIverpool. In de slotfase ging het mis voor de Amsterdammers, die met 2-1 verloren. Ajax staat nu na twee Champions League-duels op drie punten.

Het was een duel dat anders begon dan andere wedstrijden in het miljardenbal, want na het overlijden van Queen Elizabeth werd besloten om de Champions League-hymne niet te laten horen in het stadion. In plaats daarvan volgde na het beroemde You'll never walk alone een minuut stilte. Althans, de minuut duurde zo'n dertig seconde en stil was het ook niet echt, wat overigens niet aan de Ajaxfans lag.

Dit was geen minuut en het was niet stil. Maar goed, er is afgetrapt #livaja pic.twitter.com/SqHsz3AHqi

Die tweede goal voor Liverpool leek dus eerder in de lucht te hangen dan de gelijkmaker. Maar op prachtige wijze bracht Mohammed Kudus daar in de 27e minuut verandering in. De Ghanees, die in de spits wederom de voorkeur kreeg boven Brian Brobbey, knalde kiezelhard raak via de onderkant van de lat. Het zorgde voor een feestje bij het uitpubliek, dat zich sowieso goed liet horen vanavond op Anfield.

Kort na die goal veerden de Ajaxfans even op toen de bal na een mislukt schot van Kenneth Taylor terechtkwam bij Steven Berghuis. Die schoot echter op de lat en bleek bovendien buitenspel te staan. Wat volgde was een periode van een paar minuten waarin Liverpool drie kansen kreeg op de 2-0. Maar achtereenvolgens Luis Díaz, Diogo Jota en Salah wisten het doel niet te vinden.

Maar in de zeventiende minuut was het bij de eerste grote mogelijkheid wel meteen raak. Mohamed Salah kwam vrij aan de bal in het zestienmetergebied van Ajax, faalde niet oog in oog met Remko Pasveer en zette Liverpool op 1-0.

Pasveer belangrijk

Na de goal ging de wedstrijd redelijk gelijk op, toch waren de grootste kansen voor Liverpool. Eerst redde Pasveer goed toen Virgil van Dijk uit een corner op doel kon koppen. Een aantal minuten later hield de doelman ook twee pogingen van Trent Alexander-Arnold tegen, waardoor de ploegen gingen rusten met een 1-1 stand.

Vlak na rust leek Kudus even op weg naar zijn tweede goal van de avond. Hij ging in het zestienmetergebied naar de grond, maar een strafschop was het niet. In de tegenstoot was het aan de andere kant ook bijna raak. Jota schoot na een goede actie op de goal van Pasveer, maar die kon eenvoudig klemmen..

Liverpool dreigend

Daarna volgde een periode zonder grote kansen over en weer. Met een klein half uur te gaan kwam daar verandering toen Salah op Pasveer afging. Maar die stond weer in de weg en nadat Harvey Elliott in de rebound in het zijnet schoot werd er bovendien gevlagd voor buitenspel. Ook daarna bleef Liverpool gevaarlijk, maar een voorsprong kwam er niet.

Met nog zo'n vijfentwintig minuten te gaan greep Alfred Schreuder voor het eerst in. Op de rechtsbackpositie verving Jorge Sánchez Devyne Rensch. Het veranderde niets aan het spelbeeld, want ook in de minuten daarna was Liverpool het meest dreigend. Maar de grootste kans in die periode was er voor Daley Blind. De linksback kopte rakelings voorlangs na een goede voorzet van Tadic.

Late tegengoal

Wat volgde was een slotfase waarin beide ploegen op zoek gingen naar de overwinning, maar het was vooral Liverpool dat nog een aantal flinke kansen kreeg. Met Florian Grillitsch en later ook Brobbey in de ploeg beleefde Ajax nog een paar hachelijke momenten, maar Ajax bleef overeind. Tot de 89e minuut.

Na een corner kopte Joël Matip op de Ajaxgoal. De vraag was nog heel even of zijn poging de lijn gepasseerd had, maar al vrij gauw maakte de scheidsrechter een einde aan die onzekerheid. En dus lukte het Ajax net niet om een punt mee te nemen naar Amsterdam.

Door de nederlaag staat Ajax nu op drie punten in poule A, net zo veel als Liverpool en Napoli. Morgen ontmoeten Rangers FC en Napoli elkaar, de andere twee clubs in de poule. De eerstvolgende Champions League-wedstrijd voor Ajax is over drie weken. Dan is Napoli de tegenstander in de Johan Cruijff Arena.