Hulpbrug Bullebak dicht: "Ben het inmiddels gewend dat ik overal even moet afstappen en omfietsen"

Het vernieuwen van de Bullebakbrug is een groot project waar al twee jaar aan gewerkt wordt. De afgelopen jaren hadden de werkzaamheden geen impact op fietsers en voetgangers maar vanaf deze week kunnen zij tijdelijk geen gebruik maken van de hulpbrug. In Het Verkeer kijken we hoe de werkzaamheden ervoor staan.

De hulpbrug is vanaf vandaag tot en met vrijdag dicht omdat nu ook de omgeving van de brug wordt aangepakt. Alle kabels en leidingen moeten worden vervangen, vertelt omgevingsmanager Annemieke van Baar. "Het is een heel smal stukje en we moeten al het asfalt eruit gaan trekken en diep in de grond gaan werken. Dus we konden geen ruimte meer vinden om toch op een veilige manier fietsers en voetgangers langs te laten gaan."