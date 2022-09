De Fietsentuin mag na uitspraak rechter toch blijven: "Het recht heeft gezegevierd"

En dus mag de vlag vandaag uit bij De Fietsentuin, dat in 15 jaar tijd is uitgegroeid tot een begrip in de buurt. Allemaal dankzij een "goede advocaat, goede steun van de buur en goede steun van Erik Flengte van de SP", zegt Gislaine. "Het recht heeft gezegevierd."

In april waren de vooruitzichten voor de fietsenwinkel nog slecht. Het pand was eerst in bezit van woningcorporatie Lieven De Key. Later werd het verkocht aan een vastgoedbedrijf, dat een torenhoge huur voor het pand wilde vragen. Over die moeilijke periode houdt Andre het kort: "Heel slecht, slecht slapen, moeilijke tijd gehad."

Nu blijkt dat De Fietsentuin toch mag blijven, zijn de buurtbewoners opgelucht. "Ontzettend blij", zegt een man die vertelt dat hij al 34 jaar in de buurt woont. "In die tijd heb ik de kleine middenstanders helaas zien vertrekken. Daar komen zaken als de Hema en de Dirk van de Broek voor terug. Ook heel fijn, maar ik heb liever een slager, een bakker en een fietsenmaker om de hoek."