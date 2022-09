Politiek NL V Gemeenteraad weer aan de slag, Bij1 begint zonder fractievoorzitter

Na een lang zomerreces kwam de gemeenteraad woensdagmiddag weer voor het eerst bijeen. Voor lang niet iedereen in de Amsterdamse politiek was het een rustige zomer. Zo besloot Daniëlle de Jager van D66 na zes maanden alweer afscheid te nemen van de raad, is er een interne crisis bij Bij1 en was er kritiek op wethouder Shula Rijxman vanwege haar debat in de commissie. En dan zijn er ook nog de politieke uitdagingen van dreigende energiearmoede en een aanstaande begroting.

Er is ook een nieuw gezicht in de raad: Dinah Bons werd vandaag geïnstalleerd als raadslid. Ze is de vervanger van de zieke Bij1-lijstrekker Jazie Veldhuyzen. De installatie is een volgend hoofdstuk in een crisis binnen de Amsterdamse afdeling van Bij1. Het bestuur van de partij ziet Carla Kabamba als ideale opvolger, terwijl de partijleiding Bons naar voren schoof, nog voor zij überhaupt raadslid was.

Dinah Bons

In een reactie zegt Bons dat er nog geen fractievoorzitter is gekozen, maar: "Ik ben van mening dat we er wel uit zullen komen." Rijxman Dan is er nog Wethouder Rijxman. Na een moeizame eerste commissievergadering na het reces, waar ze op inhoud slecht was voorbereid en de debatregels ook nog onvoldoende kende. Moest de wethouder nu vragen van de raad beantwoorden. Daar ploeterde ze zich, met wat zelfspot, uiteindelijk doorheen. De Amsterdamse politici krijgen gelijk een paar belangrijke thema's voor de kiezen, met de dreigende energiearmoede zullen er bijvoorbeeld al snel keuzes gemaakt moeten worden. Volgende week al wordt de Amsterdamse begroting voor volgend jaar gepresenteerd.