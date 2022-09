OM vervolgt voormalig politiemedewerker die informatie lekte over Lil Kleine

Een 22-jarige voormalig politiemedewerker wordt vervolgd voor het lekken van vertrouwelijke informatie over rapper Lil Kleine. Ook wordt de man verdacht van twee zedenfeiten.

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De toenmalig politiemedewerker zou in februari op Snapchat beschreven hebben hoe Lil Kleine de nacht in de politiecel had doorgebracht. De rapper zat op dat moment vast op verdenking van het mishandelen van zijn vriendin. Een screenshot van dat Snapchat-gesprek kwam bij een juicekanaal terecht, dat het vervolgens publiceerde.

Seksuele beelden

De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie stelde vervolgens een onderzoek in. Daaruit bleek dat de politiemedewerker mogelijk meer strafbare feiten had gepleegd. Zo zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan een poging tot grooming en het tonen van seksuele beelden aan een minderjarige.

Na het strafrechtelijk onderzoek werd vervolgens ook een disciplinair onderzoek ingesteld. De politiemedewerker heeft inmiddels, na afronding van het disciplinair onderzoek, strafontslag gekregen.