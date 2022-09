Schiphol-baas Dick Benschop kondigt vertrek aan na chaos op luchthaven

Dick Benschop, de baas van Schiphol, is opgestapt. Volgens een statement op de website van Schiphol heeft hij gisteravond zijn vertrek aangekondigd bij de raad van commissarissen. Benschop blijft in functie tot er vervanging is gevonden.

De druk op Benschop liep al langere tijd op door de chaos op de luchthaven. Passagiers hebben al sinds het begin van de zomer te maken met extreem lange rijen, tekorten bij beveiligingspersoneel en chaos in het bagageproces.

"Er is veel aandacht, en ook kritiek, voor de manier waarop Schiphol de problemen aanpakt en voor mijn verantwoordelijkheid als CEO", vertelt Benschop in een kort statement. "De situatie op Schiphol en wat dat betekent voor onze reizigers en medewerkers gaat mij aan het hart. Ik heb mijn uiterste best gedaan, maar we zijn er nog niet. Ik hoop wel dat het snel beter gaat. Ik hou van Schiphol. Leidinggeven aan dit bedrijf was voor mij een grote eer."