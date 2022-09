Bezorgde bewoners en ondernemers over nieuw horecabeleid: "Handhaving schiet tekort"

De buurtbewoners zagen hun kans schoon om direct hun onvrede te uiten naar de aanwezige ambtenaren van de gemeente. Hoewel dat veelal ging om huidige problemen en ervaringen uit het verleden werd er door anderen gereageerd op het nieuwe beleidsplan. Met name de ruimte voor terrassen was een belangrijk speerpunt voor bewoners. "De horeca is eigenlijk zelfrijzend bakmeel en er komt alleen maar bij", aldus buurtbewoner Els Iping. "De horecaterrassen die vier keer verlengd zijn, dat was eigenlijk de druppel voor bewoners."

Sluitingstijd

De input van bewoners was veelal gericht op overlast en hoe de gemeente dat tegen zal gaan. Bij ondernemers wordt onder andere met argwaan gekeken naar het voornemen om sluitingstijden aan te scherpen. "Voor bijvoorbeeld terrassen geldt een uiterste openingstijd van 1.00 uur", aldus Pim Evers van Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam. "In Amsterdam Noord mogen terrassen tot 2.00 uur open in het weekend en als het daar goed gaat is het natuurlijk gek dat wanneer een ondernemer die dat goed vindt gaan tot 1.00 uur moet beperken. Die gaat een planschadeclaim indienen van dit plan en dat is gevaarlijk. Dus die onrust moeten we wel proberen te temperen."

Evers verwacht dat ondernemers die claimen planschade te ondervinden van het nieuwe beleidskader naar de rechter zullen stappen. Tegelijkertijd werden er op de inspraakavond ook veel zorgen weggenomen. Het nieuwe beleidskader gaat namelijk gelden voor alle nieuwe zaken en dus blijft alles voor de huidige ondernemers grotendeels hetzelfde.

Voor alle partijen is er nog tot 13 oktober de tijd om te reageren op het plan. Voor zowel de bewoners als voor de ondernemers was één punt waarbij iedereen eensgezind was. De handhaving op de regels moet beter om de onvrede over elkaar weg te nemen. "Als je een beleidsplan opstelt met 600 clausules is dat prachtig, maar het beleid is er pas als gehandhaafd wordt", aldus buurtbewoner Willem Verhoef. "Wat je eigenlijk wil is dat er gewoon een ouderwetse om agent langsloopt die zegt 'jongens, 1 uur sluitingstijd en dicht.' Dan is er niks aan de hand, maar daar heeft de gemeente geen geld voor."