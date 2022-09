Opknapbeurt Buitenveldertselaan: ''We hebben een goed clubje, dat is belangrijk''

De werkzaamheden aan de Buitenveldertselaan zijn nog steeds in volle gang. Begin april werden eerst de voet- fietspaden vervangen. Nu zijn ze bezig met het vernieuwen van kruispunt A.J. Ernststraat en de rijbanen richting de De Boelelaan. De makers van Het Verkeer nemen weer een kijkje bij de werkzaamheden.

AT5

Een grote zandbak. Dat is hoe het bijna onherkenbare kruispunt A.J. Ernststraat er op dit moment uitziet. De gehele kruising ligt eruit en wordt vernieuwd. De sfeer onder de werkmannen zit er goed in. ''We hebben een goed clubje, dat is belangrijk'', vertelt Gerrit die hier al een paar maanden bezig is met het grondwerk. "Er komt een nieuwe doorgang voor fietsers en voetgangers en de stoplichten en lichtmasten worden vernieuwd'', vertelt projectleider Gijs Westerbos. Ook de rijbanen richting de De Boelelaan worden aangepakt en dit was hard nodig. "De Buitenveldertselaan is een drukbereden straat die toe was aan groot onderhoud. Zowel de rijbanen als fietspaden waren in slechte conditie."

Projectleider Gijs Westerbos

Het is een ingewikkelde klus vertelt Westerbos verder. "Het kent negentien fases en is vrij complex in de hoeveelheid omwonende, bedrijven die erom heen zitten en ook omdat we ter alle tijden de tramhaltes en doorsteken voor fietsers en voetgangers bereikbaar moeten houden."

Volgens een omwonende zorgen de werkzaamheden voor veel geluidsoverlast "Vooral omdat het zo vlakbij mijn huis is, vind ik het echt irritant. Want het is echt heel veel lawaai, niet tot heel laat, maar wel door de dag heen enzo'', vertelt een jongen op weg naar school. Buurtbewoners en ondernemers hebben daarnaast ook last van de afzettingen. Zo vertelt een medewerker van een stomerij dat er veel onduidelijkheid is over de omleidingen en klanten kunnen daardoor moeilijk bij de zaak komen. "Ik vind het ongeorganiseerde omstandigheden. Ze geven geen wegbewijzing aan en mensen worden van het riet naar de kant gestuurd.''

Gevolgen voor het verkeer Auto's tussen De Boelelaan en de Van Nijenrodeweg kunnen niet over de Buitenveldertselaan en moeten omrijden via de Amstelveenseweg of via de Van Leijenberghlaan. Fietsverkeer van en naar de stad blijft gewoon mogelijk. Er zijn meerdere punten waar fietsers en voetgangers kunnen oversteken op de Buitenveldertselaan. De tramhaltes blijven gewoon in gebruik. Naar verwachting is het kruispunt 14 oktober weer open. Alle werkzaamheden zijn eind april 2023 klaar.