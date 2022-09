Ook in oktober geen bevallingen mogelijk in OLVG Oost vanwege personeelstekort

De afdeling bevalzorg in het OLVG Oost blijft net als augustus en september ook in oktober gesloten vanwege een personeelstekort.

Gedurende deze tijdelijke maatregelen vinden reguliere bevallingen plaats op locatie West en niet in Oost. Alle neonatologische zorg is ook in West. Alleen geplande keizersnedes kunnen plaatsvinden in Oost.

Het OLVG laat weten dat het door grote drukte en de sluiting zou kunnen dat niet elke vrouw zou kunnen bevallen in de stad. "Het is al een tijd druk in de ziekenhuizen. Ook op de geboorte-afdelingen van OLVG. Goede en veilige zorg voor moeder en kind staat altijd voorop. Hier zijn voldoende zorgmedewerkers voor nodig. In veel ziekenhuizen is daar nu een tekort aan. Ook in het OLVG. Gelukkig is er altijd een plek voor moeder en kind maar helaas niet altijd in het ziekenhuis naar keuze. Soms moeten bevallingen uitwijken naar een andere stad", aldus het ziekenhuis.

“Vrouwen lopen bij een verloskundige in de stad en moeten of willen vervolgens bevallen in het ziekenhuis. De verloskundige vraagt dan waar diegene zou willen bevallen en dan wordt er gekeken of er plaats is. Omdat je bevallingen niet kunt plannen, zijn er soms veel bevallingen tegelijk. Dan moet de verloskundige soms zoeken naar een ziekenhuis waar wel plek is” , laat een woordvoerder van het OLVG weten.

Door de tijdelijke sluiting van de beval-afdeling in het OLVG Oost is de kans nog groter dat vrouwen buiten Amsterdam moeten bevallen dan eerder al het geval was.