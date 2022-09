Kale & Kokkie over Liverpool en AZ: "Schreuder moet echt eerder wisselen als het niet loopt"

Waarom leken woensdag bij Ajax de zenuwen in de benen te slaan tegen Liverpool? Lag het aan de instelling, de opstelling of toch ook aan de trainer? Kenners en supporters Kale & Kokkie leggen in deze nieuwe podcast - mét hart voor Ajax - spelers en staf op de snijtafel. Ook kijken ze vooruit naar de wedstrijd van zondag in Alkmaar. "Het is echt jammer voor AZ dat Ajax woensdag heeft verloren."