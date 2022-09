Man die vader doodde krijgt inderdaad geen straf, wel tbs

De 33-jarige man die vorig jaar zijn 84-jarige vader in flat Koornhorst in Zuidoost om het leven bracht, hoeft ook van de rechter niet de gevangenis in. Wel krijgt hij tbs opgelegd.

Het hoogbejaarde slachtoffer werd eind vorig jaar door zijn zoon gewurgd of gesmoord. Dat gebeurde na een ruzie. Hij belde zelf 112, waarna het lichaam van zijn vader werd gevonden en hij werd aangehouden.

Volgens een rapport van deskundigen heeft hij 'een psychotische stoornis in de vorm van schizofrenie gecompliceerd met katatone verschijnselen'. Die stoornis was voor, tijdens en na het doden van zijn vader aanwezig. Hij werd 'volledig in beslag genomen door zijn psychotische belevingen en er was geen sprake meer van vrije wil'.

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden al laten weten geen straf te eisen omdat de man volgens deskundigen ontoerekeningsvatbaar was.