Automobilist gaat er vandoor bij alcoholcontrole op Muntplein

Een automobilist is vannacht na een politieachtervolging aangehouden in Landsmeer. De man ging er op het Muntplein vandoor toen hij een stopteken kreeg voor een alcoholcontrole.

De politie zette direct de achtervolging in. Meerdere politieauto's en motorrijders sloten bij de achtervolging aan die via de IJtunnel naar Noord en de A10 ging.

Bij de afslag Landsmeer verliet de man de snelweg waarna hij even verderop kon worden klemgereden. De man was vermoedelijk onder invloed van alcohol en is aangehouden.