Tienduizenden deelnemers rennen Dam tot Damloop in de regen

Na drie jaar kon het eindelijk weer: de Dam tot Damloop was dit weekend terug van weggeweest. 's Ochtends gingen de fietsers van start, in de loop van de ochtend volgden de renners. AT5 en NH Nieuws waren er live bij.

De Dam tot Damloop is met ruim 70 duizend deelnemers het grootste hardloopevenement van Nederland. Dit jaar werd het evenement voor de 36e keer gehouden. Vanaf de Prins Hendrikkade startte de loop met een afstand van tien Engelse mijl, omgerekend 16,1 kilometer. Via de IJtunnel kwamen de lopers aan in Noord, waar ze de weg naar Zaandam voortzetten en aan kwamen in Zaandam.

Om 10.19 uur startten de eerste renners, rond 11.10 uur kwamen de eerste deelnemers over de finish. In totaal renden er vandaag zo'n 40 duizend mensen van Amsterdam naar Zaandam.