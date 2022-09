Gevangene moet sociale huurwoning in West opgeven van de rechter

De zaak kwam aan het rollen nadat Ymere een lekkage in de woning wilde repareren en erachter kwam dat het huis niet bewoond werd. De woningcorporatie deed daarom een melding bij de politie, die vervolgens liet weten dat de man een gevangenisstraf uitzat.

Bezwaren

Omdat de gevangene zijn woning niet als hoofdverblijf gebruikt, sommeerde Ymere hem zijn huurovereenkomst op te zeggen. De huurder weigerde dat: hij zag het hebben van een woning namelijk als voorwaarde voor wanneer hij in januari gefaseerd vrijkomt.

Ymere had tijdens de zitting meer bezwaren tegen de huurder. Zo zou hij er niet alles aan hebben gedaan om ervoor te zorgen dat er goed op de woning gepast werd. De veroordeelde liet dat aan zijn zus over, maar die zou vervolgens zo slecht bereikbaar zijn geweest, dat Ymere nooit een afspraak heeft kunnen maken voor het repareren van de lekkage.

Tekortkoming

De rechtbank is van mening dat het belang van huurder minder zwaar weegt dan dat van Ymere: "Zij moet immers rekening houden met de woningschaarste en lange wachttijden, waardoor van haar in redelijkheid niet kan worden verwacht dat zij een sociale huurwoning langdurig leeg laat staan", aldus de rechter.

Dat de man in de gevangenis zit en daardoor niet op zijn woning kan letten, ziet de rechter daarnaast als een tekortkoming. "Als hij zijn hoofdverblijf in de woning had gehad, had Ymere direct contact met hem kunnen onderhouden en was de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk gemakkelijker verlopen."