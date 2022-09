Margaret Kipkemboi snelste bij de Dam tot Damloop, blijft Charles Langat net voor

Margaret Kipkemboi heeft de 36e editie van de Dam tot Damloop gewonnen. De atlete uit Kenia voltooide de 10 Engelse mijl in 50 minuten en 38 seconden. Keniaan Charles Langat was de snelste bij de mannen (45 minuten en 9 seconden).

Kipkemboi debuteerde in Zaandam bij de Dam tot Damloop. Ze liep vrijwel de gehele wedstrijd samen met Sharon Kemboi en Caroline Nyaga. Bij de Peperstraat schudde ze haar concurrenten af en kwam als snelste over de streep.

Langat had lang concurrentie van Peter Kipsirat en Geofry Kipchumba. Hij pakte uiteindelijk de koppositie bij de laatste 100 meter. Op de Peperstraat kwam hij niet veel later dan de vrouwelijke winnaar over de finish.

Beste Nederlander

Khalid Choukoud was de beste Nederlander. Hij kwam na 46 minuten en 30 seconden over de streep. Richard Douma (Zaandam) was de beste Noord-Hollander met 48 minuten en 17 seconden. Beste Nederlandse vrouw was Diane van Es, zij maakte haar debuut, in 53.44. Jill Holterman uit Egmond van den Hoef kon haar niet bijhouden (54.55).