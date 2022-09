75-jarige vrouw slachtoffer van babbeltruc met nep-bezorger

De politie is op zoek naar een man die ervan verdacht wordt de bankpas te hebben gestolen van een 75-jarige vrouw uit Slotermeer. Met een babbeltruc weet hij haar de pas te ontfutselen. In Bureau 020 deze week aandacht voor de zaak.

Op 26 april wordt er iets voor 14.00 uur bij het slachtoffer aangebeld en op de deur geklopt. Als de vrouw opendoet staat daar een jonge man. Hij heeft een pakketje bij zich en zegt dat dat voor het slachtoffer is. Ze wil het eigenlijk niet aannemen, maar de man laat zien dat haar naam erop staat. Als ze het pakketje dan toch maar aanneemt, zegt hij dat ze een klein bedrag moet pinnen op het apparaat dat hij bij zich heeft.

Bankpas van een ander

Als de betaling niet lukt, zegt de man dat het slachtoffer de pas even aan hem moet geven. Deze betaling lukt wel en de vrouw krijgt een pas terug. Pas de volgende dag ontdekt het slachtoffer dat het niet haar eigen pas is die ze terugkreeg.

Ze krijgt een mail van haar bank waarin staat dat haar saldo met vierduizend euro is verhoogd. Als ze wil inloggen met internetbankieren, waar ze haar pas voor nodig heeft, ziet ze dat ze de pas van een ander heeft. De vrouw laat direct haar rekening blokkeren waarmee ze hoogstwaarschijnlijk voorkomt dat ze veel geld kwijt is.

Gewiekst

"Toch is de vrouw onmiskenbaar het slachtoffer geworden van een babbeltruc", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Ook deze zaak laat weer goed zien hoe gewiekst criminelen te werk gaan. Wees je hiervan bewust en trap er alsjeblieft niet in. We zijn dus op zoek naar die verdachte op beeld. Heeft u informatie over hem, laat het ons dan weten."