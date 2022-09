Op 84-jarige leeftijd meedoen met de Dam tot Damloop: "Vroeger ging het sneller"

Ondanks de stromende regen deden zo'n 40.000 hardlopers vandaag mee aan de Dam tot Damloop. Een van de deelnemers was zelfs 84 jaar oud.

Hij vermoedt dat hij de oudste deelnemer is. "Ik denk het wel ja." De hardloper bevestigt dat het te merken is. "Het gaat toch langzamer dan veertig jaar geleden."

Ook een andere loper is weleens beter in vorm geweest. "Ik heb vorige week nog corona gehad. Dus mijn conditie is niet helemaal top."

Langs de kant was het, ondanks het natte weer, alsnog druk. "Ik vind het hartstikke leuk", zei een van de toeschouwers. "Ik woon hier bijna 35 jaar. En ik heb het elke jaar meegemaakt. Behalve met coronatijd. Het is helaas jammer dat het weer het niet toelaat."

Inmiddels zijn alle lopers binnen.