GGD start met herhaalprik tegen corona

Wie tachtig jaar of ouder is of wie dat dit jaar wordt, hoeft niet te wachten op een uitnodiging en kan meteen een afspraak maken. Via de website planjeprik.nl kunnen mensen 24 uur van tevoren een afspraak inplannen.

Voorwaarden

Nadat iedereen uit de risicogroep een uitnodiging heeft gehad, is de rest van Amsterdam aan de beurt. Iedereen die 12 jaar of ouder is, kan uiteindelijk een herhaalprik halen. Daarvoor moet je wel minimaal 3 maanden geleden een prik hebben gehaald. Ook moet je eerst een vaccin uit de zogenoemde basisserie hebben gekregen. Dat betekent: of twee prikken met het vaccin van BioNTech/Pfizer, Moderna of Novavax, óf 1 prik met het Janssen-vaccin.