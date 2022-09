Café Rooie Nelis verkocht: toekomst onduidelijk

Het legendarische café Rooie Nelis in de Jordaan is verkocht. Dat heeft burgemeester Halsema vanmiddag laten weten in een brief aan de gemeenteraad.

Halsema schrijft dat een klein aantal ondernemers en particulieren haar had gevraagd of zij het café konden overnemen. Deze geïnteresseerden zijn door ambtenaren met de notaris die het verkoopproces begeleidde in contact gebracht.

Privacy

De verkoop is half augustus al afgerond. Vanwege 'privacyoverwegingen' wordt niet gezegd wie de nieuwe eigenaar is en wat zijn of haar plannen met het pand aan de Laurierstraat zijn.

Eigenaresse Blonde Sien overleed in april op 94-jarige leeftijd. Samen met haar man Zwarte Gerrit, die in 2020 al was overleden, runde zij decennialang de roemruchte kroeg. Het café sloot in 2019 de deuren, vanwege de achteruitlopende gezondheid van beide uitbaters. Sindsdien was onduidelijk wat er met het café zou gebeuren.

Private oplossing

SP-raadslid Remine Alberts was bang dat het pand in handen van projectontwikkelaars zou komen en had vragen gesteld aan burgemeester Halsema. Alberts wilde weten of de gemeente het initiatief kon nemen om het café te houden, maar Halsema antwoordde toen dat er een 'private oplossing' voor moest komen.

Of het café nu inderdaad behouden blijft, blijft vooralsnog dus onduidelijk.