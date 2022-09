Advocaten uit Marengo-proces kwaad over RTL-documentaire

In de documentaire 'Ewout: mee met de zware jongens' is onder meer te zien hoe haar cliënt Mario R. van het Justitieel Complex Schiphol naar een andere gevangenis werd gebracht. Vooraf werd door degene die de leiding had benoemd dat de verdachte uit het Marengoproces veel 'macht en middelen' had en dat er dus ontsnappingspoging plaats zou kunnen vinden.

Geen toestemming

Volgens RTL Boulevard schreef Weski in de brief dat haar cliënt, die overigens niet zelf in beeld werd gebracht, niet wist dat het transport van afstand werd gefilmd en dat hij ook geen toestemming had gegeven. Programmamaker Ewout Genemans liet daarna weten de klacht serieus te nemen, hij zei dat de uitzending 'waar nodig' aangepast wordt.

Jurriaan de Vries, advocaat van verdachte Zakaria el H. uit het Marengoproces, schrijft op Twitter dat Weski 'volledig gelijk' heeft. "Dat het BOT wil laten zien hoe groot het plassertje is verbaast niet, maar dat DJI hier überhaupt toestemming voor geeft is schandalig. Veiligheid is kennelijk een opportunistisch argument, zolang het uitkomt en een verdachte kan worden tegengeworpen."

Politiehelikopter

Het Marengo-proces vindt al maanden in de Bunker in Osdorp plaats. Er gelden zeer zware veiligheidsmaatregelen. Ook vandaag vond er een zitting plaats. Aan het einde van de middag vloog er weer een politiehelikopter boven de rechtbank, die daarna vermoedelijk met een van de transporten boven de snelweg mee vloog.