Vrachtwagen zwaar beschadigd na raken scheve boom op Ceintuurbaan

Een vrachtwagen is vanmiddag in botsing gekomen met een boom op de Ceintuurbaan in Zuid. Het zorgde voor veel schade.

Volgens de politie gebeurde dat nadat de bestuurder een spiegel van een geparkeerde auto had geraakt. De chauffeur raakte zelf niet gewond.

"De chauffeur was niet onder invloed en had zich netjes aan de rij- en rustijden gehouden", laat het verkeersteam van de politie via Instagram weten. "Ook de vrachtwagen bleek technisch in orde te zijn (voor de aanrijding) en was niet overbeladen. Gelukkig raakte niemand gewond. Hopelijk vind de werkgever dat ook het belangrijkste!"

Vanwege het ongeval moest tram 3 enige tijd omrijden. Inmiddels rijdt de tram weer de normale route.

De bomen langs de Ceintuurbaan staan relatief scheef. Vlak voor de boom die de chauffeur raakte staat een bordje als waarschuwing.