Week van de Toegankelijkheid: "Alle kinderen spelen hier naast elkaar en met elkaar"

Van 3 tot 8 oktober is het de Week van de Toegankelijkheid. In Amsterdam is dit jaar het thema sporten en bewegen. Helaas is dit niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Lynn (13) heeft een licht verstandelijke beperking. Zij kan zorgeloos spelen bij Jeugdland in Oost. In Amsterdam Informeert laat Lynn zien wat daar allemaal te doen is.

Lynn en haar vader Tabe bij Jeugdland Oost

Er is een gevarieerd sport- en beweegaanbod in de stad, zodat zoveel mogelijk Amsterdammers een plek kunnen vinden om te sporten of bewegen. Een daarvan is het gratis toegankelijke natuurspeelpark Jeugdland Amsterdam. Hier kunnen kinderen met en zonder beperking samen zorgeloos spelen. We ontmoeten hier Lynn en haar vader Tabe. Lynn komt elke maandagmiddag spelen met haar buitenschoolse opvang. "Op school zit ze natuurlijk op het speciaal onderwijs, dat is wel apart van elkaar. Het is prachtig dat het hier allemaal door elkaar is. Dat is het fijne hier. Alle kinderen spelen naast elkaar en door elkaar. Het blijft altijd gezellig en er is een hele goede sfeer," vertelt vader Tabe.

Het blote voeten- en zintuigenpad Onderdeel van het park is het blote voeten- en zintuigenpad. Bij de aanleg is extra zorg besteed aan de toegankelijkheid. Het pad loopt samen met een verhard rolstoeltoegankelijk pad door de Hemelse Tuin in het park. Op bepaalde punten komen de paden samen. Hier kun je de zintuigen laten prikkelen. "Je hebt allemaal modder waar je doorheen kan lopen" vertelt een meisje. Gelukkig hoef je niet per se je voeten vies te maken. Er zijn ook periscopen, voeldozen, proeftafels en een reuze xylofoon.

Meer initatieven in de stad Tijdens de Week van de Toegankelijkheid organiseert Pakhuis de Zwijger op maandagavond 3 oktober een bijeenkomst over inclusief sporten en bewegen. Daarnaast zijn er ook voor andere doelgroepen initatieven in de stad.