Misdaad NL V Explosie op beeld: deur en voorruit van boekwinkel in West opgeblazen

Begin augustus wordt de voorruit van een boekwinkel in de Bilderdijkstraat er uitgeblazen als er een explosief afgaat. De recherche onderzoekt of er verbanden zijn met andere explosies de laatste tijd in de stad. In Bureau 020 deze week beelden van de explosie.

Op beelden van beveiligingscamera's is te zien dat er in de nacht van woensdag 3 op donderdag 4 augustus iets na 01.30 uur twee mannen aan komen lopen bij de winkel. Ze lijken er voorbij te lopen, draaien dan toch om en gaan naar de voordeur. Een van de twee doet daar iets met zijn hand, vervolgens lopen ze verder. Maar een paar minuten later komen ze terug, dit keer op een scooter. Ze stoppen bij de voordeur en als een paar scooters en fietsen voorbij zijn gereden, steekt de man die achterop zit iets aan. Hij stopt het in de brievenbus van de winkel, de twee rijden weg en vlak daarna volgt de knal die ervoor zorgt dat de hele voorruit van de winkel in scherven op straat komt te liggen.

Reeks plofkraken en explosies Later worden in de brievenbus restanten van het explosieve voorwerp aangetroffen, vermoedelijk betreft het zwaar en illegaal vuurwerk. Het is zeker niet de enige explosie de afgelopen maanden. In juli en augustus werd de stad opgeschrikt door een reeks plofkraken en explosies. In veel gevallen waren ondernemingen het doelwit. "Elke explosie staat op zich en wordt uitgebreid onderzocht", zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam. "De recherche kijkt ook naar mogelijke verbanden tussen de explosies en met welk doel deze worden uitgevoerd. Hoe dan ook: de daders, ook van deze explosie, moeten zo snel mogelijk worden gestopt."