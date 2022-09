90-jarige vrouw na oplichting bestolen van geld en kostbare sieraden

Een 90-jarige vrouw uit Duivendrecht wordt in april opgelicht en bestolen van kostbare sieraden en meer dan duizend euro. In Bureau 020 zijn deze week beelden te zien van twee verdachten in de zaak.

Het slachtoffer wordt op 9 april gebeld door een zogenaamde medewerker van de Rabobank. Er zou geld opgenomen zijn van haar rekening. Uit veiligheidsoverwegingen moet ze haar pincode en pinpas afgeven en haar waardevolle spullen veilig stellen, wordt haar verteld.

Kistje met sieraden

Die avond rond 20.15 uur staat er een man bij het slachtoffer voor de deur. Hij zegt dat hij bij de bank werkt en geeft haar een verificatiecode die dat zou moeten bewijzen. Hij pakt de cardreader voor het internetbankieren en de pinpas van de vrouw. Hij knipt de pas op verzoek van het slachtoffer door en verlaat dan de woning.

Even later wordt het slachtoffer weer gebeld door degene die ze eerder ook al aan de lijn had. Het slachtoffer krijgt te horen dat een andere bankmedewerker haar kostbare spullen in ontvangst komt nemen. Die kan ze het best al in een kistje doen.

Raar gevoel

Even later staat er inderdaad een andere zogenaamde medewerker voor de deur van het slachtoffer. Het slachtoffer geeft het kistje mee. In het kistje zitten bijna al haar kostbare sieraden. Diezelfde avond nog krijgt het slachtoffer een raar gevoel over het hele gebeuren. Ze belt haar bank en dan hoort ze dat er 1.200 euro van haar rekening is opgenomen op het Dorpsplein in Duivendrecht. Het slachtoffer beseft dan dat ze niet alleen bestolen is van haar geld, maar ook van haar sieraden.



"Dit heeft vanzelfsprekend veel impact op het slachtoffer, dat al behoorlijk op leeftijd is", zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam. "Wij willen dan ook graag weten wie hier verantwoordelijk voor zijn. Herkent u de verdachten op de beelden, neem dan contact met ons op."