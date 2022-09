Misdaad NL V Man met glas in gezicht geslagen in nachtclub, mogelijk blijvende oogschade

Een zware mishandeling in een nachtclub op het Rembrandtplein, met heftige gevolgen. Een 22-jarige man wordt er in juni in zijn gezicht geslagen met een glas. Hij loopt ernstige schade op aan het hoornvlies van zijn ogen. De vraag is of hij zijn zicht ooit weer volledig terugkrijgt. In Bureau 020 zijn deze week de beelden te zien van het incident.

In de nacht van 3 op 4 juni krijgt een vriend van het slachtoffer het rond 04.00 uur aan de stok met een andere bezoeker van de club. De twee staan wat te bekvechten onderaan een trap. Daarbij wordt ook over en weer wat geduwd. Op een gegeven moment komt het slachtoffer erbij staan. Hij probeert de twee uit elkaar krijgen, maar dat lukt hem niet. Intussen is er ook een vierde man bij komen staan. De man mengt zich in het opstootje en dan geeft hij het slachtoffer ineens een keiharde klap in z'n gezicht met een glas.

"Het slachtoffer valt daardoor van de trap en voelt direct een scherpe pijn aan zijn ogen", zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam. "Hij proeft bloed en overal in zijn gezicht voelt hij scherpe stukjes zitten. Hij valt daardoor twee keer flauw en hij moet met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht."



Daar blijkt dat hij veel verwondingen aan zijn gezicht heeft opgelopen. Ook blijkt het hoornvlies van zijn ogen ernstig beschadigd door de klap. Onduidelijk is of zijn zicht ooit weer zo wordt als het was. "Een gezellige uitgaansnacht verandert voor het slachtoffer in een nachtmerrie, met gevolgen waar hij nog lang last van heeft. Wij willen weten wie hiervoor verantwoordelijk is. Heeft u informatie over de verdachte op de beelden, neem dan contact met ons op", zegt De Vries.