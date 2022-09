Handige Amsterdammers genomineerd voor prijs voor beste vakman van Nederland

Een prijs die de technische vakmensen uit ons land in het zonnetje zet. De Slimste Handen van Nederland is een waardering voor deze beroepsgroep en aanstaande vrijdag worden de winnaars bekend gemaakt.

Tot eind augustus kon er in verschillende categorieën gestemd worden op vaklui die door collega's gewaardeerd worden. In de Impact Hub aan de Linnaeusstraat wordt vrijdag een feestelijke bijeenkomst georganiseerd om de winnaars te eren. In de categorie 'Super Team' zijn ook twee Amsterdamse inzendingen terug te vinden. Marcel Berkman is monteur bij Vattenfall en samen met zijn team dingt hij mee om de titel. "Ik vind het leukste om bij mensen thuis te werken", beschrijft hij zijn gevoel over het monteurschap. "Ik werk al 36 jaar bij het bedrijf en elke woning is anders."

24/7 diensten

De waardering met de uitverkiezing vindt hij een mooie kroon op het werk. "We zijn met het hele team natuurlijk bezig dag in dag uit", legt hij uit. "Ook in de weekenden met onze wachtdiensten, 24/7 diensten om mensen te helpen en om onze techniek te laten zien en onze kennis. Dan is het alleen maar mooi als dat gewaardeerd wordt."