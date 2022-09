Man raakt zwaargewond bij steekpartij op de Wallen

Op de Oudezijds Achterburgwal is vannacht is een 45-jarige man neergestoken. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog geen verdachte opgepakt.

De steekpartij gebeurde rond 0.15 uur vannacht. Toen de politie eenmaal ter plaatse was, was de verdachte al verdwenen. Volgens de politie had hij het slachtoffer, voor de steekpartij, in de Prinsenhofsteeg al een klap gegeven.

Kort na de steekpartij ging de verdachte er vandoor. De politie vermoedt dat hij ter hoogte van de Oudezijds Voorburgwal in een taxi is gestapt. De recherche is daarom in het bijzonder op zoek naar taxichauffeurs die tussen 0.10 uur en 0.30 uur iets in die omgeving hebben gezien.