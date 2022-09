'Witte bruggetje' in Kadoelen weg: "Beter dan dat hij instort"

Vlakbij Sportpark Kadoelen in Noord ligt normaal brug 483, ook wel het 'witte bruggetje' genoemd. In december vorig jaar zijn er al spoedwerkzaamheden verricht. Nu is de brug tijdelijk helemaal weg want hij wordt in z'n geheel vervangen. In Het Verkeer nemen we poolshoogte bij de werkzaamheden.

AT5

Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moest de belangrijke voetgangers en fietsersbrug snel vervangen worden volgens omgevingsmanager Sandra Takes. "Uit inspecties is gebleken dat groot onderhoud nodig is. De brug bestaat een groot deel uit hout en dit hout is nu rot." In december vorig jaar werden daarom al voorzorgsmaatregelen getroffen. "Nou ja, moet maar natuurlijk. Beter dan dat ik met mijn fiets over het bruggetje ga en hij instort'', reageert een voorbijganger laconiek.

Omgevingsmanager Sandra Takes

Binnen een dag is de brug volledig gedemonteerd en verwijderd, maar het terugplaatsen zal niet met die snelheid gaan, legt projectcoördinator Sjef de Groot uit. "We hebben er met de gemeente voor gekozen om de materialen die nog goed zijn van de brug te herbruiken in de nieuwe brug. Dus die zijn we nu met elkaar aan het oogsten en aan het verwerken in de nieuwe constructie en dan zullen we hem aan het einde van het jaar weer terugplaatsen."

Voormalig witte bruggetje

De brug komt niet terug als een wit bruggetje, maar als een houten bruggetje. "De brug gaat veel langer mee als die niet geverfd wordt'', zegt Takes. ''Het hout kan anders onder de verflaag gaan rotten." Er wordt al veel nagedacht over een nieuwe naam voor de brug, maar omwonenden en voorbijgangers zijn het nog niet met elkaar eens. "Als je de geschiedenis ter ere wil houden, dan moet je hem eigenlijk het 'witte bruggetje' bijven noemen," zegt een voorbijganger.

Omleiding Fietsers en voetgangers worden tijdelijk omgeleid via de IJdoornlaan en het Vikingpad en kunnen de brug naar verwachting vanaf 12 december weer gebruiken.