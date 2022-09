Zinkgat in kade Lijnbaansgracht, straat afgezet

Aan de Lijnbaansgracht is in de buurt van de Westerstraat vanochtend een zinkgat ontstaan. Op foto's is te zien dat de grond onder de klinkers een flink eind is weggezakt. Het gebied rond het gat is inmiddels afgezet.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten bekend te zijn met het probleem. De oorzaak van de verzakking is nog onduidelijk. Op dit moment wordt daar onderzoek naar gedaan.

Buurtbewoners vertellen de afgelopen dagen al gemerkt te hebben dat een aantal stenen los kwam te zitten. Eén van hen vertelt meerdere keren geprobeerd te hebben om de klinkers weer recht te leggen, omdat het gevaarlijk werd voor fietsers.

De bouwkundige staat van de kades in Amsterdam is al jarenlang een probleem; er zijn honderden miljoenen gereserveerd om de staat van bruggen en kades de komende jaren te verbeteren. De gemeente verwacht dat er zo'n 80 tot 125 bruggen en circa 60 kilometer kademuur gerenoveerd of vernieuwd zullen moeten worden. Of het zinkgat van vanochtend is ontstaan vanwege achterstallige onderhoud is nog onduidelijk.