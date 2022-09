Buurt niet verbaasd door zinkgat Lijnbaansgracht: "Al die kades zijn versleten"

Het zinkgat in de Lijnbaansgracht kwam voor buurtbewoners niet als een verrassing. Ze vermoeden dat het door achterstallig onderhoud, zwaar vrachtverkeer of een combinatie van beide komt.

Al dagen zagen ze losse klinkers liggen, maar vanochtend werd het gat zo groot dat er alarm geslagen werd. "Het is niet zo best, maar al die kades zijn versleten", zegt een buurtbewoner. "Er is nooit onderhoud aan geweest. Ook hier. Dus je kon er op wachten."