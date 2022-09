Wethouder ziet groot onderzoek naar weghalen A10 West niet zitten

GroenLinks-raadslid Nienke van Renssen zei dat een rijksweg midden door de stad 'niet meer van deze tijd' is. Zo zou de weg nu het hart van het westelijke deel van de stad doorsnijden. "Zowel fysiek, als in de hoofden van Amsterdammers." De partij heeft zich al eerder tegen de A10 West uitgesproken en wilde dat er een onderzoek naar drie scenario's gedaan wordt, waaronder dus het volledig weghalen van het stuk snelweg.

"In het coalitieakkoord hebben we neergezet dat we met sommige onderzoeken moeten stoppen"

Wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening) stond er niet om te springen. Hij wees erop dat er nu 'bijzonder ingewikkelde arbeidsomstandigheden en economische omstandigheden' zijn. "In het coalitieakkoord hebben we neergezet dat we met sommige onderzoeken moeten stoppen, zeker als ze op de lange termijn in samenwerking met andere partners geen soelaas gaan bieden." Hij noemt het 'koffiedik kijken' of de A10 West er over 50 jaar nog ligt.

Eerder schreef de gemeente nog dat de A10 West juist een van de verkeersaders van de stad is. "Als je het meest vergaande voorstel zou doen, los van dat het echt een rijksweg is en dat we nog wel wat meer medestanders moeten vinden die ik nog niet een-twee-drie gevonden heb in het Haagse, sluit het gewoon niet echt aan bij het beleid dat wij hebben."