De ene flat wel, de andere niet: verhitte discussie over warmtenet in Molenwijk

Twee flats in de Molenwijk in Noord kregen de optie om aangesloten te worden op het warmtenet. De Bovenkruier stemde in, de Grondzeiler stemde tegen. Ondanks de hoge gasprijs zien de bewoners niet het voordeel in van stadsverwarming.

"Het argument dat het duurder is, klopt niet", zegt Wim de Waard van Eigen Haard. "Verwarmen via stadswarmte is goedkoper dan verwarmen via gas."

De gemoederen lopen hoog op in de woonwijk. Maar liefst 70% van de bewoners van de Grondzeiler stemde tegen het plan om de flat aan te sluiten op het warmtenet. Deze stemming is bindend voor de woningcorporatie, en die kan daardoor de plannen niet uitvoeren.

In 2040 moet heel Amsterdam van het aardgas af zijn, dus de bewoners moeten er vroeg of laat aan geloven. "Iedereen ligt er wakker van, we willen het gewoon niet", zegt Trix ter Voet, flatvertegenwoordiger van de Grondzeiler.

De bewoners zeggen geen vertrouwen meer te hebben in woningcorporatie Eigen Haard en voelen zich in de steek gelaten. Een bewoner van de Bovenkruier, de naastgelegen flat die nu op het warmtenet wordt aangesloten, gaf aan dat ze alle kosten van de verhuizing voor eigen rekening moest nemen, haar huis vies is achtergelaten en zelf verlof moest regelen op werk om de verhuizing te regelen.

Ook zijn de bewoners teleurgesteld in de gemeente en de woningcorporatie, die volgens hen veel steken laten vallen in de communicatie. "We gaan nu eerst kijken hoe het in de Bovenkruier gaat", aldus De Waard van Eigen Haard. "En ik denk dat dat ook best wel het bewijs kan zijn voor de bewoners van de Grondzeiler: zo gaat het eruit zien, misschien is het voor ons toch een goede oplossing."