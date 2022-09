Repareren zinkgat Lijnsbaansgracht duurt minimaal zes weken

Het duurt minimaal zes weken voordat de schade op de Lijnbaansgracht is hersteld die ontstaan is door een zinkgat. Woensdagochtend ontstond er een gevaarlijke situatie toen de klinkers van het wegdek verdwenen in een gat van zeker een meter diep .

De gemeente laat weten dat het stuk tussen de Westerstraat en de Anjeliersstraat alleen bereikbaar is voor voetgangers. Fiets- en autoverkeer is tot die tijd gestremd.

Omdat nu nog niet duidelijk hoe stabiel de grond onder de rest van het wegdek is, heeft de gemeente de straat ruimer afgezet dan alleen de plek waar nu het gat zichtbaar is. Op de plek van het zinkgat zit ook een riolering, vooralsnog lijkt deze niet beschadigd, maar Waternet doet nog aanvullend onderzoek.

"Onze eerste aandacht gaat nu naar het stabiliseren van de situatie: ervoor zorgen dat het gat niet groter wordt. Daarna doen we onderzoek naar de oorzaak en bepalen we een aanpak hoe we de kademuur weer in gebruik kunnen nemen. De aanwezigheid van de riolering maakt dat we deze werkzaamheden extra voorzichtig moeten uitvoeren", laat een woordvoerder weten.