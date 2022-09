Bewoners Kinkerbuurt schrikken zich rot door explosies: "Bijna een aardbeving"

Het gaat om een plofkraak op een geldautomaat bij de Primera in de Kinkerstraat. Twee vrouwen die precies boven de Primera wonen, zijn erg geschrokken door de explosies. "Het was behoorlijk eng. Het voelde meteen alsof het niet helemaal oké was", vertelt de bewoonster voor de Primera. "We werden om 3.30 uur wakker door bijna een aardbeving", vertelt een andere buurtbewoner.

Een man die iets verderop woont schrikt als hij de enorme ravage voor de Primera ziet. "Het is een drama", zegt hij. "Je kent dit alleen van televisie, maar in het echt is het veel erger."

Niet de eerste keer

Het is de zoveelste keer dat Amsterdammers wakker schrikken van harde knallen. De laatste maanden wordt de stad geteisterd door plofkraken en explosieven bij horecapanden en woningen. In juli en augustus waren er tien explosies en plofkraken. Er raakte niemand gewond, maar door de knallen werden meerdere deuren, ramen en geldautomaten opgeblazen. Onlangs nog vond er een explosie plaats bij juwelier Bektas in Noord. Ook hier zorgde de ontploffing voor flinke schade.

Burgemeester Femke Halsema wil graag de bevoegdheid om op risicovolle plekken in de stad geldautomaten te weren. Dat liet ze onlangs weten in het Gesprek met de Burgemeester. "Nu moeten bewoners het zelf gaan aankaarten om het weg te krijgen. Tot ik de bevoegdheid heb, hou je plekken die risicovol zijn. Daar zijn de bewoners zich ook goed van bewust", aldus de burgemeester.