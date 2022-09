Stad NL V Hotel Okura viert 50-jarig bestaan: "Denk dat wij intussen een heel gewaardeerde buur zijn"

Vorig jaar bestond Hotel Okura Amsterdam 50 jaar. Vanwege corona wordt dat nu pas gevierd. Het hotel in hartje De Pijp werd op 24 september 1971 geopend door prins Claus.

Hotelier Marcel van Aelst was jarenlang general manager van het Okura. Hij was erbij toen prins Claus het hotel officieel opende. "Samen met de toenmalige aandeelhouders zoals de KLM - ook een van de initiatoren van dit gebouw - Heineken, Philips, ABN Amro en Okura. Dat waren de originele eigenaren van dit hotel. De KLM was vooral geïnteresseerd om een Japans georiënteerd hotel naar Nederland te krijgen omdat zij hier meer Japanse zakenlieden en toeristen wilden hebben."

Prins Claus tijdens de opening van het Okura (1971)

De Japanners zagen een hotel in Amsterdam wel zitten, ook omdat er plannen waren om naast het hotel een groot operagebouw te bouwen. Op de plek van de oude RAI. Dat operagebouw kwam er nooit. En daar waren ze in Japan niet blij mee. En ook niet alle buurtbewoners waren blij. Zij vonden het maar niets, zo'n prestigieus hotel in hun volksbuurtje. Van Aelst: "Je had voorstanders en tegenstanders. En er waren ook mensen die niet zo gelukkig waren. Eerlijk is eerlijk. Maar ik denk dat wij intussen een heel gewaardeerde en goede buur zijn."

Protest tegen het Okura

Ook de huidge general manager Michiel Roelfsema denkt dat de buurt het Okura heeft omarmd. "Sommige buurtbewoners zijn vaak bij ons te gast in de restaurants." Want wie aan het Okura denkt, denkt aan eten. Het hotel heeft vier restaurants, waaronder het tweesterrenrestaurant Ciel Bleu en het Japanse restaurant Yamazato dat één Michelinster heeft. "Daar zijn we erg trots op," zegt van Aelst. "We zijn eigenlijk een culinaire tempel. Er zijn heel veel mensen die het hotel kennen en het een geweldig hotel vinden. Wat vaak betekent 'ik heb in de restaurants gegeten'. Ze hebben waarschijnlijk nog nooit een hotelkamer gezien."

Koninklijk bezoek Van Aelst is geen general manager meer maar nog wel nauw betrokken bij de Japanse hotelketen. Hij is voorzitter van de raad van bestuur bij de Okura Group en commissaris van Hotel Okura Amsterdam. Hij heeft in de afgelopen 50 jaar van alles meegemaakt, maar één gebeurtenis zal hem voor altijd bijblijven. De kroning van - toen nog - prins Willen-Alexander in 2013. Het Okura verschafte toen onderdak aan zestien koninklijke families. "Het hele hotel - inclusief restaurants - was privé voor koninklijke gasten, adjudanten, personeel, security, noem het allemaal maar op. Dat is in de afgelopen vijftig jaar toch wel mijn hoogtepunt geweest."