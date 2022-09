Politiek NL V Niet iedereen geholpen met miljoenensteun gemeente: "Verdeel het onder meer mensen"

Niet iedereen is geholpen met de aangekondigde tientallen miljoenen gemeentelijke steun om de inflatie voor Amsterdammers te verzachten. Priscilla de Jager, een alleenstaande moeder die 32 uur per week in de zorg werkt, komt er niet voor in aanmerking terwijl ze de steun wel hard nodig heeft.

"Buiten de boot" "Ik vind dat de middeninkomens, of de mensen die echt veel werken, buiten de boot vallen", zegt De Jager na het horen van de begrotingsplannen van de gemeente. Waar de minima extra worden gesteund, ziet zij zich met haar inkomen van zo'n 2100 euro niet gesteund. Ze komt naar eigen zeggen maandelijks zo'n 500 euro tekort. "Voor de lagere inkomens is het prima, want die hebben het natuurlijk niet makkelijk. Maar wij die het ook niet helemaal perfect hebben, zouden ook wel wat kunnen krijgen. Verdeel dat bedrag dan onder meerdere mensen in plaats van een klein gedeelte." Om kosten te drukken staat de kachel bij haar thuis uit en doucht ze inmiddels tegelijk met haar zoontje nog maximaal twee keer per week.

"Twintig miljoen is niet genoeg" Naast de minima kunnen ook het mkb en maatschappelijke instellingen rekenen op steun. In totaal trekt de gemeente voor beide tien miljoen euro uit om te helpen bij het betalen van bijvoorbeeld de energierekening. Toch heerst er bij stomerij SuperNette in de Indische Buurt vooral veel twijfel. "Twintig miljoen, is dat genoeg of is dat te weinig. Niemand weet dat ook", zegt Ruud de Groot die de zaak samen met zijn zoon runt. Hij denkt dat de twintig miljoen euro steun niet genoeg is. "Als je ziet wat wij al voor rekeningen moeten betalen. Dan zijn wij nog een klein bedrijf met zijn tweeën." De komende weken werkt de gemeente de plannen verder uit en wordt duidelijker wie op welke steun kan rekenen, al zal dat voor De Jager niet veel uitmaken. "Het wordt aanpoten en zorgen dat we wel gewoon eten op de tafel hebben voor die kleine. Dat is het belangrijkste."