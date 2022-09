Wielingenstraat op de schop: "Hou rekening met bewoners"

Het groot onderhoud aan de Wielingenstraat is van start gegaan. Tussen het Scheldeplein en de kruising met de Herman Heijermansweg wordt de straat volledig vernieuwd. De werkzaamheden gaan een jaar duren. Wat hiervan de impact is voor weggebruikers en bewoners staat centraal in Het Verkeer .

Om de Wielingenstraat veiliger te maken voor fietsers wordt er een vrijliggend fietspad aangelegd. Ook komen er oversteekplaatsen met een middeneiland. ''Dan kun je veiliger oversteken omdat je tussentijds kunt pauzeren'', aldus Bokeloh. ''Tot slot brengen we belijning aan op het wegdek zodat de autorijbanen een stuk smaller lijken waardoor we de automobilisten uitnodigen om minder hard te rijden.''

Er is dus veel werk te doen het komende jaar en dat beseffen de werkmannen ook. ''Ik vind het interessant om aan zo'n groot project mee te werken. Dan kun je later terugkijken en denken daar heb ik aan mee gewerkt.''

Kijkersvraag

Voor de bewoners betekenen de werkzaamheden veel overlast het komende jaar. Een oudere man die al lang in de Wielingenstraat woont en slecht ter been is heeft een vraag aan de omgevingsmanager. ''Willen jullie alsjeblieft een klein beetje rekening houden met de bewoners? Ik, als invalide moet helemaal omlopen om mijn hondjes uit te laten.'' Ook baalt hij ervan dat er nu voor zijn huis gefietst wordt.

Bokeloh antwoordt hierop: ''We proberen de overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken. Maar helemaal voorkomen lukt uiteraard niet. Tot april zullen bewoners moeten omlopen via het Scheldeplein of de Diepenbrockstraat. En het is niet de bedoeling dat fietsers over het voetpad voor de woningen gaan fietsen. Daarom zijn we nu een tijdelijke rijbaan voor fietsers aan het aanleggen die vanaf 26 september in gebruik wordt genomen.''

Autoverkeer richting Scheldeplein wordt omgeleid

Het verkeer richting Scheldeplein wordt omgeleid via de Stadionweg en de Churchill-laan. Of via de Beethovenstraat en de De Boelelaan. Autoverkeer richting de Diepenbrockstraat kan gewoon blijven rijden gedurende de werkzaamheden. Fietsers en voetgangers kunnen in beide richtingen gebruik blijven maken van de Wielingenstraat.



De werkzaamheden duren tot oktober 2023.