Van jochie bij de Bijlmerramp tot de extravagante Roxy: expo met persoonlijke verhalen uit de stad

In het Amsterdam Museum in de hermitage kun je vanaf zondag de expositie Collecting the city bezoeken. Deze gaat over de Bijlmerramp, Club Roxy en de woningnood. Drie hele verschillende onderwerpen, maar wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze veel voor de stad betekenen.

Floor is 17 jaar oud als hij op 4 oktober 1992 het geluid van een laag overvliegend vliegtuig hoort vanuit zijn kamer in de Bijlmer. Hij kijkt uit zijn raam, het is even stil en dan ziet hij iets wat hij voor de rest van zijn leven niet zal vergeten: “Een enorme paddenstoel, een gigantische ontploffing. Echt zo'n kernbom ontploffing” vertelt Floor.

Samen met zijn vader en broer snelt hij naar de flat die enkele seconde daarvoor werd geraakt door de Boeing 747. Terwijl ze wachten op de hulpdiensten begint zijn vader mensen te helpen die gewond zijn. De 17-jarige Floor staat met grote ogen tussen de brokstukken in, als hij een ovaalvormig brokstuk met de tekst: Impact resistent door. In de verte hoort hij de hulpdiensten aankomen. Voor hij zich kan bedenken stopt hij het gloeiend hete brokstuk in zijn jas en neemt het mee naar huis. “Ik vond dit zo'n mooi symbool en voor mij is het een persoonlijk object van wat ik daar heb meegemaakt”, aldus Floor. Nu bijna jaar later maakt zijn brokstuk deel uit van de expositie.

In de jaren negentig werd er ook veel gefeest. Huisfotograaf Cleo Campert legde de extravagante feesten van Club Roxy vast met haar camera." Een plek waar je echt jezelf kon zijn, niks was te gek!", aldus model Zubrowka die op verschillende foto's te zien is. "We hebben speciale kijkdozen gemaakt omdat de beelden die je daarin kunt ziet voor sommige mensen aan de expliciete kant zijn", vertelt Cleo. "Als iemand zijn regenjas afgaf bij de garderobe kon het zo zijn dat die daar poeldelnaakt onderstond met zijn piemel", aldus Zubrokwa.