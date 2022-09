Kunstenaar Van Munster heeft nu eigen 'biotoop' op De Heining: "Niks met instanties te maken"

Van Munster is bekend van tal van bouwwerken of mini-bouwwerken in de stad, zoals het huisje naast Paradiso, het drijvende huisje in het Erasmuspark of zijn kunstwerk Fata Morgana onder de ring A10. Wat al deze installaties gemeen hebben, is dat ze er eigenlijk niet mogen zijn, en waar het Van Munster ook een beetje om te doen is.