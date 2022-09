Kinderen tijdje vast in wrak na 'heftig ongeluk' op A9, óók omleiding vanwege kijkersfile

Bij een ongeluk op de A9 richting Alkmaar, ter hoogte van Amstelveen, zijn aan het begin van de avond meerdere gewonden gevallen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Enkele kinderen hebben na de klap enige tijd opgesloten gezeten in een van de wrakken. De brandweer heeft de kinderen bevrijd.

Kinderen vast in wrak bij ongeluk op A9 - VLN/Vivian Tusveld

Dat vertelt een politiewoordvoerder aan NH Nieuws. Bij het ongeluk waren twee auto's en een vrachtwagen betrokken. Vooral de auto's zijn zwaar beschadigd. Enkele slachtoffers zijn ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld, andere betrokkenen zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekend. Tekst gaat verder onder de foto.

Kinderen vast bij 'heftig ongeluk' op A9 - VLN/Vivian Tusveld

De woordvoerder van de brandweer Amsterdam-Amstelland bevestigt dat er twee kinderen bij het ongeluk betrokken waren, maar weet niet of en hoe ernstig zij gewond zijn geraakt. "Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, één naar het VU, de ander naar het AMC." Omleidingen Na het ongeluk ontstond er een flinke file, waarop Rijkswaterstaat besloot een omleiding in te stellen via de A2, A10 en A4. Dat advies lijkt echter te worden genegeerd, want volgens de ANWB heeft verkeer op de A9 richting Alkmaar rond 19.00 uur nog steeds een half uur vertraging. Al het verkeer moet over één rijstrook. Tekst gaat verder onder tweet

Het verkeer heeft nog altijd 30 min. vertraging op de #A9 na het ongeluk bij Amstelveen. https://t.co/fdE8yH52KA — ANWB Verkeersinformatie (@ANWBverkeer) September 23, 2022

Het ongeluk en de hulpverlening trokken ook de aandacht van automobilisten in tegengestelde richting, waardoor op die weghelft een kijkersfile ontstond, bevestigt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Omdat die ook flink was, hebben we ook daarvoor een omleiding ingesteld", aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat. De file bedroeg op zeker moment 4 kilometer, waardoor verkeer het advies kreeg om vanaf knooppunt Badhoevedorp om te rijden via de A4, A10 en A2. Tekst gaat verder onder afbeelding

Omleiding vanwege kijkersfile A9 - Rijkswaterstaat

Omdat de kijkersfile inmiddels is opgelost, is het advies voor de omleiding opgeheven, zo meldt de woordvoerder. Er worden niet vaak omleidingen ingesteld vanwege kijkersfiles erkent hij. "Maar hier is dat makkelijk", verwijst hij naar de handvol aansluitende snelwegen. Tekst gaat verder onder tweet

Beide omleidingen op de #A9 in verband met de afhandeling van het ongeval bij afrit Amstelveen zijn ingetrokken. Vanaf Holendrecht moet je nog wel rekening houden met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn daar nog dicht. Check voor vertrek: https://t.co/RpB7jHuv79 pic.twitter.com/ZL0kpOAbsX — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) September 23, 2022

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Wie getuige is geweest of dashcambeelden heeft, wordt gevraagd die met de politie te delen.