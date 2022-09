BIJ1 valt uiteen: raadslid Carla Kabamba vertrekt

Dat vertelt ze in een interview met Het Parool. Ze zegt dat ze het niet eens is met de benoeming van Dinah Bons als fractievoorzitter. Bons verving de wegens ziekte vertrokken oud-fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen.

In twijfel getrokken

De eerste twee vergaderingen die Kabamba met het nieuwe raadslid had waren volgens haar 'enorm giftig'. "Openbare orde en veiligheid, algemene zaken, economische zaken, financiën, zorg: alles wat op mijn lijstje stond, werd in twijfel getrokken. Ik mocht alleen nog Masterplan Zuidoost doen."

Kabamba gaat waarschijnlijk verder onder de naam lijst Kabamba of groep Kabamba. BIJ1 had drie zetels in de gemeenteraad, maar daar zijn er door haar vertrek twee van overgebleven.

Naast elkaar

Tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering na de zomervakantie zaten Bons en Kabamba nog naast elkaar. Bons zei toen tegen AT5 dat er nog geen nieuwe fractievoorzitter was, maar dat ze dacht 'dat we er wel uit zullen komen'.

Ongeveer anderhalve week geleden stapte het bestuur van de Amsterdamse afdeling van de partij al op. Er zou racisme zijn binnen de partij, het zou niet goed hebben gezeten met de partijleiding en zou sprake zijn van fraude op de ledenlijst.

Vorige week werd Bons tijdens de gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd als nieuw raadslid: